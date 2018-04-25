«Хамовнический маньяк» получил пожизненное за убийства родителей и друга

Мужчину, обвиняемого в убийстве четырех человек в Москве и Брянской области, приговорили к пожизненному лишению свободы; его также признали виновным в разбое. Об этом в среду, 25 апреля, «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

«Собранные следственными органами ГСУ СК по Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 32-летнего Бориса Суркова. Приговором Брянского областного суда Суркову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — сказала она.

Материалы по теме Восставший из ада Маньяк избежал расстрела и сел на всю жизнь. Теперь его отпустили на свободу Мордастый, на выход! Бывший гаишник изнасиловал 27 женщин, немного посидел и вышел

Следствием и судом установлено, что 18 сентября 2016 года мужчина вблизи жилого дома по улице Хамовнический Вал в Москве не менее четырех раз ударил ножом в шею 20-летнюю девушку, после чего похитил ее сумку, в которой находилось 19 тысяч рублей и мобильный телефон. Мужчина, прозванный Хамовническим Маньяком, скрылся из Московского региона, а в мае 2017-го его обнаружили в Брянской области.

В рамках расследования убийства девушки следователь проанализировал убийства в других регионах при схожих обстоятельствах и установил причастность обвиняемого к убийству трех жителей Брянской области. Фигурант дал признательные показания по делу об убийстве своих родителей и близкого друга на территории области, отметила представитель столичного главка СКР.

6 марта Новосибирский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы 52-летнего бывшего милиционера Евгения Чуплинского, признанного виновным в убийстве 19 женщин.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!