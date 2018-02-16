Изнасиловавший 27 женщин маньяк-гаишник досрочно выйдет из колонии

Тагилстроевский районный суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего инспектора ДПС Москвы Артура Косицына, осужденного на 14 лет за изнасилования 27 девочек и женщин. Об этом изданию Znak.com сообщили в пресс-службе суда.

Неотбытая часть наказания сроком пять лет заменена на исправительные работы сроком на два года. В этот период с осужденного будут удерживать 10 процентов зарплаты в пользу государства.

Судебное решение оспорила прокуратура Москвы.

Бывший милиционер отбывал срок в исправительной колонии №13 в Нижнем Тагиле, где содержатся бывшие сотрудники правоохранительных органов.

Косицын был приговорен Нагатинским судом Москвы к 14 годам колонии 5 июля 2011 года. Суд установил, что с 2005 по 2009 год он совершил 39 эпизодов изнасилований и насильственных действий сексуального характера в отношении женщин разного возраста в Москве и области. Косицын заходил за своими жертвами в подъезд или лифт, где, угрожая им жезлом дорожного инспектора с вмонтированным в него шилом, насиловал. Маньяка задержали 10 декабря 2009 года после очередного нападения. Косицына, проработавшего в правоохранительных органах восемь лет, сразу же уволили.

Как отмечает Ura.ru, психические проблемы у него начались еще в детстве. В 16 лет он попытался изнасиловать женщину, гулявшую с ребенком. Ему дали два года условно. Поставили на учет в психлечебницу. Однако в личном деле Косицына во время следствия не обнаружили записей, что он стоит на учете у психиатра и имеет погашенную судимость. «Возникло предположение, что у маньяка есть высокопоставленный покровитель, но установить его не удалось», — отмечается в публикации.

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