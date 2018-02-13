«Маньяка-лизуна» посадили на пять лет за секс со спящей москвичкой

В столице осудили уроженца Дагестана, пробравшегося в квартиру к женщине и принудившего ее к оральному сексу. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря Останкинского районного суда Анастасию Дороженко.

«Суд признал Магомеда Мухидинова виновным и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сказала Дороженко.

В сентябре 2017 года 29-летний приезжий пробрался в квартиру к спящей москвичке, схватил ее за горло и начал душить. Когда девушка проснулась, между ними завязалась борьба, во время которой ей удалось сбросить незваного гостя с кровати. Тот представился Маратом и заявил, что не собирался причинить хозяйке вреда, а просто хотел заняться с ней оральным сексом. Затем языком совершил над ней насильственные действия и убежал, прихватив телефон и швейцарские часы за 250 тысяч рублей.

Вскоре мужчина был задержан, выяснилось, что он приехал в Москву на заработки и трудился в ресторане «Макдоналдс».

6 февраля в Москве задержали охотника за женскими трусами. Мигрант из Турции оглушал жертв ударом по голове, рвал колготки и скрывался с их нижним бельем.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!