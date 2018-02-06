Жестокого охотника за женскими трусами поймали в Москве

В Москве задержали 33-летнего гражданина Турции, подозреваемого в серии нападений на женщин, с которых он срывал нижнее белье. Об этом во вторник, 6 февраля, пишет газета «Московский комсомолец».

По данным издания, мужчина занимает одну из руководящих позиций на стройке элитного жилого комплекса в районе Беговой. Он нападал на женщин в юбках и колготках. В начале января около полуночи мужчина подкараулил 30-летнюю москвичку в наземном переходе через Третье транспортное кольцо в районе Ленинградского проспекта.

Нападавший оглушил жертву ударом по голове, порвал колготки с трусами и скрылся с нижним бельем. Женщина смогла добраться до отдела полиции и сообщить о нападении. Аналогичный случай произошел в конце января в том же месте.

Оперативники установили личность нападавшего и задержали его: как выяснилось, гражданин Турции проживает с гражданской женой и малолетним сыном. По факту нападений следователи возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

27 ноября 2017 года стало известно, что во французском Марселе 47-летнего чиновника поймали на съемках скрытой камерой нижнего белья своих подчиненных.

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