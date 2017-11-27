Чиновник-фетишист снял часовое видео с трусиками подчиненных

Во французском Марселе 47-летнего чиновника поймали на съемках скрытой камерой нижнего белья своих подчиненных. Об этом сообщает La Provence.

Директор местной службы занятости Оливье Инноцензи умудрился отснять практически полнометражную картину — 53 минуты. Просмотр видео, ставшего доказательством в суде, решили полностью не демонстрировать, ограничившись небольшой нарезкой.

Поводом для расследования стала жалоба со стороны двух его подчиненных на поведение начальника, который комментировал их наряды и всячески давал понять, что предпочитает видеть своих сотрудниц в коротких юбках и на каблуках. Позднее стало известно, что вуайерист установил камеру между двумя коробками архивных документов.

Фетишисту грозит до четырех месяцев тюрьмы, суд назначен на 22 декабря. Инноцензи уже освобожден от занимаемой должности.