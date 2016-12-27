Comme des Garçons сшил одежду для геев и фетишистов

Японский бренд Comme des Garçons совместно с маркой Vetements представили совместную коллекцию одежды. Как сообщает Highsnobiety, линейка посвящена представителям ЛГБТ-сообщества и разного рода фетишистам. В продажу вещи поступят ограниченным тиражом и будут продаваться только в лондонском универмаге Dover Street Market.

В коллекцию вошли несколько моделей свитеров, выполненных в цветах радуги или с геометрическими принтами. Цены на них пока не названы.

Comme des Garçons — японский лейбл одежды, основанный женщиной-дизайнером Рей Кавакубо (Rei Kawakubo). Основные показы марки проходят в рамках Недели моды в Париже. Компания активно сотрудничает с российским дизайнером Гошей Рубчинским.

Vetements — французский бренд, под которым продается одежда и обувь. Компания основана в 2009 году дизайнером грузинского происхождения Демной Гвасалией.