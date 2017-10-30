Россия
 
Последние новости
Под Киевом опять ранили покушавшегося на Путина Осмаева
Пойманный в Индии четырехметровый питон выплюнул целую собаку
«Карточный домик» закрыли через сутки после обвинений Спейси в педофилии
В России выросли штрафы за непропуск пешеходов
Названо доступное средство профилактики рака
Жена Джигарханяна сбежала из России
Суд в Гааге изучит факт массовой гибели украинских военных под Иловайском
Популярные новости
«Карточный домик» закрыли через сутки после обвинений Спейси в педофилии
Жена Джигарханяна сбежала из России
Названо доступное средство профилактики рака
Пойманный в Индии четырехметровый питон выплюнул целую собаку
Под Киевом опять ранили покушавшегося на Путина Осмаева
Суд в Гааге изучит факт массовой гибели украинских военных под Иловайском
В России выросли штрафы за непропуск пешеходов

«Люди перестали видеть в этом нечто кровавое и жестокое»

БДСМ по-русски — это больше чем просто хлыст и латекс

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Галина Халилова

После выхода фильма «50 оттенков серого» многие россияне открыли для себя секс-культуру БДСМ. Как показывают опросы Центра независимых социологических исследований (ЦНСИ), если раньше к этому относились как к маргинальному извращению, то сейчас это становится допустимой формой сексуальных отношений. Популяризируются и другие сексуальные практики. Но, как отмечают социологи, в мире становится популярным и другое течение — полный отказ от секса. О том, что происходит с сексуальностью, «Ленте.ру» рассказал кандидат социологических наук, сотрудник ЦНСИ и Европейского университета в Санкт-Петербурге Александр Кондаков.

«Лента.ру»: В годы перестройки появилась крылатая фраза «В СССР секса не было». Не стало ли его с тех пор слишком много?

Александр Кондаков: Слова об отсутствии секса не нужно воспринимать буквально — о сексуальных отношениях просто не говорили публично. Но уже в конце 1980-х ситуация кардинально поменялась. А в 1990-е практически во всех публичных пространствах страны можно было наткнуться на секс. Правда, чаще это были гетеросексуальные и какие-то сексистские репрезентации. В общественно-политической прессе публиковались откровенные фотографии для привлечения публики, в сериалах обязательно показывали голую женскую грудь. Постепенно разнообразие сексуальных практик стало нормой в публичном пространстве, а в приватном поведении оно было нормально и в советское время.

Но в последние годы ситуация снова изменилась. Вероятно, государство считает, что секса стало слишком много, или просто наши политики стали старше. В России есть тенденция жестко регулировать личную жизнь граждан. Взять тот же закон о запрете распространения информации о различных типах сексуальности — о «нетрадиционных отношениях». Возникло много программ, направленных на популяризацию семейных ценностей, которые узко трактуются как гетеросексуальные отношения исключительно для продолжения рода. Конечно, семья — это больше, чем просто зачатие детей. Да и на практике это далеко не так — люди занимаются сексом с разными целями.

Но не опасно ли это, когда «с разными целями»? А как же нравственность, мораль?

Мораль — явление, которое интерпретируется по-разному на каждом историческом этапе, в каждом обществе. То есть мораль меняется. Что же касается регулирования, то имеет смысл регулировать вещи, которые наносят кому-то вред. Если совершеннолетний человек против воли другого совершеннолетнего занимается с ним сексом — это нужно запрещать. Если все у совершеннолетних по согласию, то зачем вмешиваться и что-то у них регулировать?

У вас вышло отдельное исследование именно про БДСМ. Почему?

Мы проводим исследование рынка сексуальных услуг в Санкт-Петербурге. В его рамках взяли 43 интервью у сексуальных работниц. Среди них больше трети упоминали о том, что практикуют БДСМ. Запросы у клиентов стали активизироваться после выхода книги и фильма «50 оттенков серого». Клиенты захотели попробовать на практике, что это такое. Нам тоже стало интересно поработать с этой темой, потому что было совершенно очевидно, что наступает какая-то новая эпоха, когда культура БДСМ выходит из подполья. Люди перестали видеть в этом нечто странное, непонятное, кровавое и жестокое. Уже появились новые представления о более-менее обыденной сексуальной практике, доступной широкому кругу. То, что это набирает популярность, — однозначно. Но насколько именно — неизвестно. У нас не количественное исследование.

Русская версия БДСМ чем-то отличается от западной?

Особой разницы нет. Это интернациональная, международная субкультура. Правила диктуются практикой, поскольку действия, которые производят люди в процессе, могут быть опасны для жизни и травматичны. Видимо, из-за этого многие нормы этой субкультуры направлены прежде всего на обеспечение безопасности, взаимоуважения. Например, стоп-слова, с помощью которых «раб» может прекратить сеанс, если что-то ему неприятно. Предварительно стороны договариваются о том, что можно делать в процессе и на что у них будет табу. Соблюдение правил и переговоры о них позволяют отделить БДСМ от обыкновенного садизма.

Можно ли сказать, что сексуальные практики, которые еще недавно считали извращением, становятся нормой?

Именно так. Кто вступает сегодня в эти сексуальные отношения? Самые обычные граждане. У меня было несколько интервью как раз по поводу БДСМ. Люди одновременно практикуют эту культуру, хотя все еще осуждают ее. И так не только с БДСМ. Опрашивал мужчину, который пытался прочертить границу между гомосексуальностью и гетеросексуальностью. Информант настаивал на том, что он ненавидит гомосексуалистов и всячески их порицает, но в то же время рассказывал, что иногда вступает в гомосексуальные отношения.

Я думаю, что это очень распространенная среди наших обывателей позиция по отношению к любым типам сексуальности, которые еще не совсем привычны в обществе. Люди вынуждены свое желание реализовывать и в то же время осуждать себя. Стереотипы еще сильны.

Что вы имеете в виду в своем исследовании, говоря о разнообразных сексуальных практиках? Речь идет о «нетрадиционных» сексуальных отношениях?

Речь не о сексуальном поведении человека. Речь не столько о разнообразии практик, сколько об установлении множества различных сексуальных культур — практики были давно, но сейчас они оформляются в новые стили жизни или идентичности, культурные образцы. Это имеет отношение и к гомосексуальности, и к гетеросексуальности, и к другим вариантам. Например, если мы говорим о гомосексуальности, то дело не ограничивается исключительно сексом между людьми одного пола. Существуют разные шаблоны поведения, свои нормы, свои интересы — вплоть до любимых жанров в кино или в музыке. Точно так же свои течения есть и среди гетеросексуалов, бисексуалов, трансгендеров.

То есть, например, у гетеросексуалов есть разные шаблоны сексуального поведения?

Да, примерно лет десять назад была очень популярной идентичность метросексуала. Сейчас о них особо не вспоминают. Это мужчина, если пользоваться официальными терминами, «традиционной» ориентации, который выглядел непривычно для российского гетеросексуального мужчины — то есть слишком ухоженно: маникюр, модная одежда, прическа, возможно, косметика. Так же и с другими субкультурами. Процесс образования новых идентичностей идет непрерывно. На Западе постоянно идут исследования этого сектора. Он так велик, что все перечислить невозможно.

Назовите самые новые течения.

Сейчас в мире, пожалуй, больше всего обсуждаются различные варианты грей- или демисексуальности: это когда люди скептически относятся к практике секса и даже романтике. На этот счет довольно много исследований ведется в Японии. Часто там представители молодого поколения отказываются от сексуальных отношений почти полностью.

Лень? Или не хочется?

Ни то, ни другое. Выстраивание отношений — это социальные инвестиции. Нужно ходить в публичные места, где можно встретить партнера для романтического или сексуального знакомства. Затем проживать какой-то период конфетно-букетных отношений. То есть это все требует времени и денег. В современном мире эти ресурсы становятся дефицитом. Кроме того, появляются электронные медиумы, которые позволяют избегать таких инвестиций: приложения для знакомства и секса. Эти медиумы иногда вообще не предполагают живого общения, все сексуальные отношения сводятся к отношениям с монитором смартфона и занимают несколько минут. Для японских девушек и юношей, строящих карьеру, такой вариант оказывается выгоднее, чем тратить время на отношения офлайн. И сексуальность становится для них вообще вторичной частью жизни. Схожие тенденции характерны и для части нашей молодежи.

При этом грей-сексуалов не следует путать с грей-романтиками, которым менее интересны романтические отношения, зато весьма любопытны сексуальные. Бывают очень заинтересованные в сексе аромантики, либо же, наоборот — асексуалы, предпочитающие только романтические отношения в ущерб сексуальным.

Но в любом случае все крутится вокруг «традиционных» отношений в плане гендерных ролей.

Вовсе нет. У людей с небинарным гендером — то есть таких, кто не относит себя ни к категории «мужчина», ни к категории «женщина», — все ярче проявляется сколиосексуальность. Речь идет о таком типе сексуального влечения, который направлен исключительно на такие же небинарные объекты.

В своеобразную субкультуру оформляется бисексуальная практика, когда гетеросексуалы вступают в гомосексуальные отношения. Эту практику называют дружеским сексом, и речь идет о мужской субкультуре прежде всего.

Существует сексуальная идентичность «цукини» или «кабачки» — люди, которые слишком крепко дружат (независимо от пола), считаются таким «кабачками». То есть это про отношения, которые больше, чем просто дружба, но, пожалуй, чуть меньше, чем романтические и сексуальные отношения партнеров. Или наравне с ними. Цукини может иметь семью, но при этом поддерживать свои «кабачковые» связи со своим давним-предавним «кабачком». Эти связи носят характер признательности, в них много доверия, много интимных практик.

Куда ни посмотри — сплошь угрозы институту семьи.

Социологи как раз и изучают эти процессы, чтобы понять, куда движутся наши общества. Совсем недавно в Англии опубликовано исследование по поводу тройственных союзов. Свингерские отношения, когда пары обмениваются партнерами, стали уже привычными, на этой почве возникла субкультура «троек». Обычно в этом случае в сексуальные отношения вступают двое мужчин и одна женщина. И это не просто союз, где есть пара со своими отношениями, а третий появляется периодически для занятий сексом. Суть «троек» в том, что все трое испытывают чувства друг к другу.

Думаю, такие союзы недолговечны.

У подобных союзов нет никаких институтов, которые бы их защищали. Привычный гетеросексуальный брак, например, можно зарегистрировать. Чисто психологически расстаться при этом будет труднее. По-моему, в Колумбии сейчас вводятся нормы права для полигамии — браков между несколькими людьми. Но на самом деле все общества в мире развиваются таким образом, что государственные институты брака скоро будут уже не нужны. Нормально, что люди вступают в какие-то краткосрочные отношения. Это происходит не только в сфере сексуальности, но и в области труда, например. Сегодня люди меняют работу куда чаще, чем 50 лет назад. То есть разные социальные институты становятся более изменчивыми, стремительными, текучими.

Все новинки сексуальности, которые вы перечислили, были и раньше. Тот же отказ от секса можно считать трансформацией целибата. В чем открытие?

Сексуальные практики действительно существовали давно. Новшество — в формировании вокруг них культурных образцов, способов осмыслить и представить миру. Речь идет о культурах, идентичностях, новых моделях и формах поведения. Они влияют на другие сферы жизни — потребление, политические предпочтения, социальные связи.

У России в этой сфере тоже свой путь или мы движемся в мировом тренде?

Проблема в том, что сфера сексуальности в российской науке неразвита. Исследований очень мало, и они проводятся в единичных регионах. Обмена знаниями нет. Но современное российское общество мало чем отличается от других. Поэтому в общих чертах можно думать, что у нас представлено все, что есть и в других странах. Но в какой степени — непонятно, поскольку никто этим не интересуется.

Беседовала Наталья Гранина

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В сети нашли 21-минутный секс-плейлист Иванки Трамп и ее мужа
В Великобритании арестовали мужчину за секс с лошадьми
Проститутки из Восточной Европы обвалили рынок секс-услуг в Ливерпуле
Другие материалы рубрики
Россия00:05Сегодня
Владимир Путин

«У нашего народа милость в большой цене!»

Путин открыл «Стену скорби» и выслушал страхи правозащитников
00:20Сегодня

В России выросли штрафы за непропуск пешеходов

20:0430 октября

Акушер-гинеколог умерла после суток работы в роддоме Ангарска

19:0930 октября

Приемная Госдумы расценила фамилию маршала СССР Блюхера как ругань

Россия00:0029 октября
Семья Юлии Савиновских: с мужем Евгением, сыновьями и дочерью

«Я пережила насилие»

Многодетную мать посчитали трансгендером и отняли сыновей
17:5230 октября

Украинец попытался ввезти в Россию пусковой механизм для ракетных комплексов

20:2630 октября

Депутат Госдумы пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» ГАИ

17:5630 октября

Пожелавшая стать президентом России сибирячка пропала в Москве

Россия00:0316 октября

Маразм крепчает

Скоро Россию захлестнет эпидемия слабоумия, которую никто не ждет
18:0830 октября

Россиян назвали податливыми на пропаганду

17:2330 октября

За расправу над подростком в омском интернате ответит педагог

17:3530 октября

Путин пожаловался на загадочный сбор биоматериала всех россиян

Россия
«Люди перестали видеть в этом нечто кровавое и жестокое»
БДСМ по-русски — это больше чем просто хлыст и латекс
Владимир Путин«У нашего народа милость в большой цене!»
Путин открыл «Стену скорби» и выслушал страхи правозащитников
Семья Юлии Савиновских: с мужем Евгением, сыновьями и дочерью«Я пережила насилие»
Многодетную мать посчитали трансгендером и отняли сыновей
Акушер-гинеколог умерла после суток работы в роддоме Ангарска
Приемная Госдумы расценила фамилию маршала СССР Блюхера как ругань
Украинец попытался ввезти в Россию пусковой механизм для ракетных комплексов
Пожелавшая стать президентом России сибирячка пропала в Москве
Все материалы
Мир
Привет от Кима
Северная Корея бомбит Вашингтон и хвастается военной мощью. Пока на видео
Тайна века: раскрыты подробности убийства Кеннеди
Рассекречено почти 2900 уникальных документов
Эра товарища Си
Китай решил стать могущественной сверхдержавой и научить мир жить по-новому
НАТО прикроет небо Черногории
Старшеклассники в Афинах забросали парламент «коктейлями Молотова»
Шпион, разлогинься
Мировые корпорации породили свои ЦРУ и КГБ, но проиграли интернету
Откололись: Каталония объявила независимость
Испании угрожает гражданская война
Все материалы
Бывший СССР
«Многих убивают родственники»
От чего бегут таджикские геи
Украинский полковник рассказал о распродавших земли Минобороны генералах
Суд в Гааге изучит факт массовой гибели украинских военных под Иловайском
Жителя Литвы осудили за слова «Спасибо Сталину»
Украинские добровольцы обвинили чехов в обучении ополченцев Донбасса
На Украине допустили захват Крыма Турцией
В Донбассе отправили в тыл отказавшуюся воевать украинскую бригаду
Все материалы
Экономика
Сильвио БерлускониСладкий наркотик
Крестьяне и плейбои ушли в большую политику, но не забыли про деньги
На лоха
Как экоорганизации подменяют заботу о природе прибыльным бизнесом
Мень рассказал о пользе устранения посредников при оплате услуг ЖКХ
Finnair решила взвешивать пассажиров
Минфин Украины раскрыл размер госдолга страны
Майнеры всех стран соединятся в Госдуме
Перегнать за 60 часов
Будет ли востребована скоростная железная дорога из Китая в ЕС
Все материалы
Силовые структуры
Кровавые наследники
Самая мощная банда 90-х потрясла Москву жестокими разборками в битве за власть
«Контрактники сгорят в первый месяц войны»
Сможет ли российская армия отказаться от призывников
Убойные шуточки
Играя с оружием, россияне расстреливают друзей, коллег и себя
Квартиру судьи обокрали и подожгли в Москве
Престарелый и лишенный титула вор в законе Вилик попался на карманной краже
Киллера задержали после расстрела бизнесмена в Подмосковье
Прятавший клад на могиле приморский пенсионер стал жертвой пьяного налетчика
Все материалы
Наука и техника
«Их мучили самым бесчеловечным способом»
Зачем Сталин утопил в крови переживший блокаду Ленинград
Совок кислоты
Неизвестная история наркомании в Советском Союзе
Фюрер жив: Гитлер мог избежать смерти и удрать в Аргентину
Рассекреченные документы ЦРУ повторяют репортажи РЕН-ТВ
Покорившего Америку Гитлера лишили усов
Назван главный недостаток российских подлодок будущего
Сын Хрущева рассказал об отставании СССР и России от США
Российский ядерный спутник оснастят лазерным облучателем
Все материалы
Спорт
Нокаут в подарок
Побивший Кличко британец залил ринг кровью, но продолжил крушить
Футболисты «Ахмата» и «Анжи» обменялись голами на последних минутах и подрались
Сербы уволили выведшего команду на чемпионат мира в Россию тренера
Российский хоккеист устроил дебош в московском ресторане
ПСЖ и «Манчестер Сити» призвали исключить из Лиги чемпионов
Заявившая об изнасиловании гимнастка объяснила свой поступок и ответила критикам
Объявлен состав сборной России на матчи с Аргентиной и Испанией
Все материалы
Культура
Жанр — фильм-катастрофа
Смерть СССР как фарс и секс-комедия о Чехословакии: DocLisboa 2017
«Нечистая сила на Руси является независимо от дня недели»
Почему русский человек живет в мире духов и демонов
«Они дали две тысячи и сказали, что ничего не заработали»
Дизастер раскрыл гонорары Оксимирона и внезапно узнал, что его кинули на деньги
У них не лучше
Чем жила Америка, пока СССР гнил в застое
Прийти по-английски
Тайны короны, шотландские геи и ЛСД — чем радует британское кино
Мединский удивился низким сборам «Матильды»
Жена Джигарханяна сбежала из России
Все материалы
Интернет и СМИ
«Встаю по режиму, питаюсь овсянкой»
Женщинессы, загогулины и мышовая бедность главного мыслителя России Юрия Вафина
Дуров назвал запретные темы для Telegram
Путин не увидел связи между нападением на Фельгенгауэр и свободой слова в России
Кудрин сыграл на барабанах под песню про план Кудрина
Первый канал раскрыл подробности сотрудничества с Летучей
Соловьев обвинил Венедиктова в травле
Журналисту отказали в праве защитить переписку в Telegram от ФСБ
Все материалы
Ценности
Хватай итальянку!
Кто покупает подержанные «фиаты» по цене новых Porsche
Создана одежда для патриоток Бутово
Японцам предложили хранить деньги в серебряном Снупи
Российские дизайнеры поиздевались над моделями
Блогер показал единственный в мире поддельный магазин Yeezy
Джейми Оливер воткнул вертел в Land Rover
Часы Omega Speedmaster нашли на чердаке и продали за рекордную цену
Все материалы
Путешествия
Оргии праведников
Ревущие младенцы и гнилые помидоры как повод повеселиться
Зыбучие пески
Русских в Аризоне подстерегают пожарные и извращенцы
Объявлена дата вручения премии Business Traveller Russia and CIS Award
Назван самый элегантный город мира
В Симферополе проведут массовый квест в честь Дня народного единства
Географов отправят в Иорданию учиться добывать воду в пустыне
На Эйфелевой башне открылась площадка для гольфа
Все материалы
Из жизни
Тела идут
Тысячи трупов с черного рынка превращают в средства для потенции и флейты
«Ее повел на костер собственный брат»
В отрезанной от мира деревне устроили охоту на ведьм
«Он вел свой род прямо от царя Соломона и царицы Савской»
Американка пошла тусоваться и вышла замуж за принца
У китаянки в носу вырос зуб
В США усыпили амурского тигра Мартина из России
Десятки осьминогов выползли на сушу и поразили жителей Уэльса
Кровь, рога и чешуя
Люди истребляют редких зверей и заставляют их кривляться на потеху публике
Все материалы
Четыре на четыре
Как Льюис Хэмилтон стал самым титулованным британцем в истории Формулы-1
Спорткары с ботоксом
Как американское законодательство превращало шедевры европейского дизайна в недоразумение
Главные премьеры мотор-шоу в Токио
Автопилоты, искусственный интеллект и электрокары – все самое крутое с выставки в японской столице
BMW пя… то есть шестой серии GT. Первый тест
Знакомимся с новым и очень большим хэтчбеком BMW
Kia Rio оснастили упрощенной мультимедийкой
Седан из проекта «Кортеж» выехал на испытания
Российские водители боятся призраков так же, как инспекторов ГИБДД
Все материалы
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
«Я бы взорвал к чертям все эти хаты»
Россиянин купил слишком много квартир, и теперь у него проблемы
Утоли мои печали, Сахалин
Куда сбежать из Москвы, чтобы купить квартиру
В квартире со съемок «Брата-2» сделали ремонт
Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня
Жителей дома в Рязани вынуждали за свой счет удалить протечку трупного яда
Все материалы