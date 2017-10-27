В Великобритании арестовали мужчину за секс с лошадьми

В графстве Суффолк на востоке Англии полицейские арестовали в среду 30-летнего Стивена Эрранте за неоднократные половые связи с животными, сообщает New York Post.

Служители правопорядка пришли домой к Эрранте, чтобы выяснить, почему он не встал на специальный учет лиц, замеченных в жестоком обращении с животными. Ранее он был признан виновным в том, что в 2013 году бейсбольной битой избил собаку.

В ходе рейда полицейским удалось выяснить, что мужчина имел сексуальный контакт с лошадьми 25 августа и 4 сентября этого года.

В настоящее время Эрранте предъявлено обвинение в половых связях животными и отсутствии регистрации в реестре правонарушителей.

Ранее сообщалось, что в башкирском селе Уршакбашкарамалы на ферме мужчина изнасиловал кобылу. Чтобы уничтожить свидетельства своего поступка, он сорвал камеру наблюдения и поджог склад с сеном.

