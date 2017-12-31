Ревнивец устроил стрельбу в центре Москвы и попался полиции

Сотрудники полиции задержали мужчину, который устроил стрельбу на Никольской улице в центре Москвы. Об этом в воскресенье, 31 декабря, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Как пояснили в пресс-службе, автомобиль, за рулем которого находился 26-летний подозреваемый, был остановлен около 05:40 на 40-м километре Новорижского шоссе. «В ходе задержания подозреваемый причинил себе телесные повреждения, сотрудники полиции передали его медикам для оказания помощи», — добавили там.

Конфликт со стрельбой произошел в одном из баров на Никольской улице накануне вечером, 30 декабря. Как сообщал ТАСС, нападавший расстрелял из травматического пистолета 29-летнего мужчину и 23-летнюю женщину. По данным источника агентства, причиной конфликта могла стать ревность.

В результате пострадавшие были госпитализированы в НИИ имени Склифосовского. Состояние женщины оценивается как крайне тяжелое — она получила шесть ранений в голову.

Позже источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что личность стрелка установлена. Им оказался 26-летний приезжий из Марий Эл, который проживает по временной регистрации в подмосковном Жуковском.

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