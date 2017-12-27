В Москве на фабрике открыли стрельбу

Неизвестный открыл стрельбу в здании фабрики на юго-востоке Москвы и убил человека. Об этом в среду, 27 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД. По предварительным данным, в результате происшествия также есть раненые.

«Полиция принимает меры по задержанию преступника», — отметили в главке.

По данным источника ТАСС, в здании, где произошла стрельба, несколько человек взяты в заложники. На место происшествия направлены подразделения спецназа и ОМОН.

Телеграм-канал Hue cообщает, что стрельбу открыл директор фабрики «Меньшевик» на улице Иловайской. Он напал с охотничьим ружьем на посетителей, ранив четверых человек, один из которых скончался. Стрелок скрылся с места происшествия.

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