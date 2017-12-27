Названа причина стрельбы на фабрике «Меньшевик» в Москве

Стрельба на московской фабрике «Меньшевик» могла произойти из-за имущественного спора. Об этом в среду, 27 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Между двумя мужчинами произошел имущественный спор из-за хозяйствующих субъектов. В результате чего один из них причинил огнестрельное ранение из неустановленного пистолета своему оппоненту, который скончался на месте», — сообщил собеседник агентства.

Предварительно установлено, что стрельбу открыл директор фабрики. В результате один человек был убит, еще трое получили ранения. Сотрудники полиции принимают меры для задержания подозреваемого, который «ходит по территории фабрики и продолжает стрелять».

Ранее сообщалось о захвате мужчиной заложников. На фабрику на улице Иловайской были направлены подразделения спецназа и ОМОН.

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