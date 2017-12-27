Стрелок с московской фабрики собрался «либо стреляться, либо сдаваться»

Бывший директор московской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, подозреваемый в нападении на людей с оружием и убийстве, рассказал свою версию случившегося. Его монолог публикует Business FM.

«Я сейчас тут сижу, забаррикадировался. Короче говоря, банда. (...) Они следят за объемом недвижимости. У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются. Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием. У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону. Одного застрелил, по-моему, насмерть, к сожалению», — заявил Аверьянов по телефону.

Он добавил, что уже окружен спецназом и намерен «либо стреляться, либо сдаваться».

По версии следствия, утром в среду, 27 декабря, бывший собственник кондитерской фабрики «Меньшевик» на улице Иловайской вступил в словесный конфликт с нынешним руководством предприятия. Затем он достал оружие, ранив несколько человек и убив охранника. В настоящее время подозреваемый ходит по территории фабрики, стреляет и оказывает сопротивление силовикам.

По факту стрельбы на фабрике «Меньшевик» возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.

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