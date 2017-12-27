После стрельбы с московской фабрики спасли двух человек

Два человека спасены из здания фабрики «Меньшевик» на юго-востоке Москвы, где произошла стрельба. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Интерфакс».

Источник РИА Новости рассказал, что полиция вошла в здание фабрики, при этом выстрелов там на момент публикации заметки не было слышно.

По версии следствия, утром 27 декабря бывший директор кондитерской фабрики Илья Аверьянов пришел в здание предприятия на улице Иловайской и вступил в словесный конфликт с нынешним руководством «Меньшевика». Затем он достал оружие, ранил несколько человек и убил охранника. Сообщалось, что Аверьянов ходит по территории фабрики и стреляет.

По данным РИА Новости, спецназ, зашедший на фабрику, пока не нашел бывшего директора. Ранее Илья Аверьянов рассказал свою версию случившегося. Он добавил, что уже окружен спецназом и намерен «либо стреляться, либо сдаваться».

По факту стрельбы на фабрике «Меньшевик» возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.

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