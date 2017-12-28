Житель Подмосковья открыл стрельбу из-за упавшего дерева

Мужчина, устроивший стрельбу из ружья в Химках, доставлен в отдел полиции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.

По данным источника агентства в полиции, мужчина начал стрелять после того, как на его дом упало дерево, которое спилили рабочие.

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«Мужчина начал стрелять в воздух из ружья после того, как спиленное рабочими дерево упало на его дом во 2-м Чапаевском переулке», — сказал собеседник ТАСС. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. Полиция проводит проверку.

Директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов 27 декабря открыл стрельбу из охотничьего карабина на территории предприятия, убив одного человека и ранив четырех. Он успел скрыться до приезда полиции, не взяв с собой оружие, 28 декабря декабря Аверьянова задержали.

По версии следствия, стрельбе предшествовал конфликт между Аверьяновым и нынешним руководством предприятия. Мужчина в беседе с журналистами заявил, что у него отобрали фабрику, разорив его семью.

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