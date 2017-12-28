Адвокат рассказал о чувствах стрелка с фабрики «Меньшевик»

Бывший владелец фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов сожалеет о том, что в результате конфликта, связанного с ним, погиб человек. Об этом в четверг, 28 декабря, его адвокат Тимур Бетиралиев сообщил «Интерфаксу».

«На мой взгляд, он не то что бы раскаивается, поскольку применял оружие в рамках самообороны, но сожалеет о том, что в результате инцидента погиб человек», — сказал адвокат, отметив, что после произошедшего Аверьянов «успокоился и оценил случившееся».

«Поэтому он не оказал сопротивления при задержании и, если бы его не задержали, то он бы сдался сам», — объяснил Бетиралиев. По его словам, при задержании у его подзащитного оружия уже не было. В настоящее время, отметил адвокат, с его подзащитным проводятся следственные действия, его допрашивают; при этом пока не ясно, когда Аверьянову будет избрана мера пресечения.

Ранее в столичной полиции сообщили о задержании бывшего владельца фабрики «Меньшевик».

Утром 27 декабря Илья Аверьянов открыл стрельбу из охотничьего карабина на территории «Меньшевика», убив одного человека и ранив четырех. Он успел скрыться до приезда полиции, не взяв с собой оружие. Изначально сообщалось, что директор фабрики мог захватить нескольких заложников, но информация была опровергнута. Позже источники в полиции сообщили журналистам, что с территории «Меньшевика» спасены два человека.

По версии следствия, стрельбе предшествовал конфликт между Аверьяновым и нынешним руководством предприятия. Мужчина в беседе с журналистами заявил, что у него отобрали фабрику, разорив его семью.

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