Стрелок сбежал с московской фабрики

Сотрудники полиции и Росгвардии не обнаружили директора фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова на территории предприятия. Об этом в среду, 27 декабря, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

«В Москве объявлен план "Сирена". Операция направлена на поиск и задержание открывшего огонь предпринимателя. Полицейским разослана ориентировка с его фотографией», — сообщили в главке.

Руководитель пресс-службы ГУМВД по Москве Юрий Титов отметил, что Аверьянов сбежал без оружия. Его карабин «Сайга» изъят.

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Аверьянов открыл стрельбу на фабрике «Меньшевик» около 10:00 27 декабря. В результате был убит охранник, еще четыре человека получили ранения. С места преступления мужчина сбежал до приезда полиции.

Изначально сообщалось, что директор фабрики мог захватить нескольких заложников, но информация была опровергнута. Позже источники в полиции сообщили журналистам, что с территории «Меньшевика» спасены два человека.

По версии следствия, стрельбе предшествовал конфликт между Аверьяновым и нынешним руководством предприятия. Мужчина в беседе с журналистами заявил, что у него отобрали фабрику, разорив его семью.

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