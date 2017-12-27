Стрелок с «Меньшевика» сдался

Бывший директор московской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов сдался полиции, сообщает РЕН ТВ. Источники в правоохранительных органах пока не подтверждают «Ленте.ру» данную информацию.

Для поимки стрелка в столице был введен план «Сирена».

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Утром 27 декабря Аверьянов открыл стрельбу из охотничьего карабина на территории «Меньшевика», убив одного человека и ранив четырех. Он успел скрыться до приезда полиции, не взяв с собой оружие. Изначально сообщалось, что директор фабрики мог захватить нескольких заложников, но информация была опровергнута. Позже источники в полиции сообщили журналистам, что с территории «Меньшевика» спасены два человека.

По версии следствия, стрельбе предшествовал конфликт между Аверьяновым и нынешним руководством предприятия. Мужчина в беседе с журналистами заявил, что у него отобрали фабрику, разорив его семью.

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