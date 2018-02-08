Татуировщика-убийцу поймали на живца

На Урале задержали татуировщика-убийцу, расправившегося с сотрудницей магазина «Пятерочка», матерью двоих детей. Об этом «Ленте.ру» рассказал руководитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Обнаженное тело убитой женщины по имени Мария нашли в ноябре прошлого года в деревне Белоярского района. Из дома пропали телефон и золотые украшения. Сыщики выяснили, что накануне смерти ее видели с другом, мужчиной-татуировщиком — в дом пара заходила вместе, а на улицу гость вышел уже один.

Материалы по теме Игра на переодевание Российские преступники меняют пол ради наживы

Убив новую знакомую, татуировщик принялся скрываться от полиции: сначала прятался в Екатеринбурге, затем — в Перми, потом — в Москве, в Сочи и в Краснодаре. По стране он передвигался с помощью сервиса BlaBlaCar, а чтобы прокормиться, совершал квартирные кражи и мошенничества.

«Он отправлял девушек, желающих украсить тело татуировкой, в душ, объясняя, что кожа должна быть чистой. А пока те мылись, похищал их наиболее ценные личные вещи», — рассказал Горелых.

Ловить татуировщика-убийцу полицейские решили на живца: сами подали в интернете объявление о желании сделать рисунок на теле. Так они сумели вычислить местонахождение преступника, а затем задержать его.

«Злоумышленник, заподозрив неладное, целую ночь прятался от сыщиков в частном секторе в одних носках и нижнем белье, тщетно надеясь, что у находившихся в засаде силовиков сдадут нервы. В Екатеринбург подозреваемого в убийстве гражданина этапировали самолетом. В настоящее время он отдыхает на известном среднеуральском курорте под названием СИЗО-1», — рассказал Валерий Горелых.

6 февраля в Москве задержали гражданина Турции, подозреваемого в серии нападений на женщин в юбках. Он оглушал жертв ударом по голове, рвал колготки с трусами и скрывался с их нижним бельем.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!