Полицейские научились вычислять преступников в толпе

Китайская полиция начала использовать очки со встроенной технологией распознавания лиц. Как сообщает South China Morning Post, всего за несколько дней гаджет отлично показал себя в деле.

За рабочий день очки позволили выявить в людных местах семь лиц, скрывающихся от правосудия. Им вменяют противоправные действия в отношении других граждан Китая (в том числе торговлю людьми). Также гаджет смог зафиксировать 26 случаев случаев мошенничества, произошедших в поле зрения полицейских, носивших очки.

Устройство было разработано специально для полицейских. После сканирования лиц данные об изображении поступают на подключенный к гаджету планшет, где находится база данных подозреваемых. При совпадении данных полицейские могут задержать потенциального преступника.

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В основном устройство используется на железнодорожных станциях. Согласно статистическим данным, ежедневно каждой станцией пользуется от 70 до 120 тысяч человек. Также поступление гаджета в распоряжение полиции совпало с так называемым чуньюнем (chunyun) — периодом китайских новогодних праздников, когда загрузка транспортных узлов увеличивается в несколько десятков раз.

В российском сегменте интернета снимки гаджета стали одним из самых обсуждаемых постов на сайте Pikabu. Пользователи называли изобретение фантастическим и необходимым в российских реалиях, однако не обошлось без шуток. Некоторые комментаторы высказывали мнение, что подобная аппаратура нужна и им, так как они не умеют различать лица жителей азиатских стран.

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