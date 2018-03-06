Новосибирского маньяка приговорили к пожизненному сроку

Новосибирский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы 52-летнего бывшего милиционера Евгения Чуплинского, признанного виновным в убийстве 19 женщин. Об этом во вторник, 6 марта, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Следствием и судом установлено, что с 1998 по 2005 годы Чуплинский знакомился с молодыми женщинами на улицах Новосибирска и предлагал им совместно провести время. Согласившихся мужчина привозил на своей машине в безлюдные места и убивал. Чтобы замести следы, он расчленял тела, а останки оставлял в разных местах. Его жертвами стали женщины в возрасте от 18 лет до 31 года, некоторые из них занимались проституцией. В 2005 году убийства неожиданно прекратились.

Серийного убийцу разыскивали несколько лет. Было проверено более пяти тысяч мужчин, допрошено свыше восьми тысяч свидетелей, проведено более 300 экспертиз. В результате молекулярно-генетических исследований предметов с мест преступлений был обнаружен генотип предполагаемого маньяка. Чуплинский признался в инкриминируемых преступлениях, а также рассказал еще о двух эпизодах, о которых не было известно следствию.

28 февраля коллегия присяжных единогласно признала его виновным и не заслуживающим снисхождения. Суд вынес обвинительный вердикт и назначил ему максимально возможное наказание — преступник проведет остаток дней в колонии особого режима.

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