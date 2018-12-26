Борцы с алкоголизмом и наркоманией похитили 30 россиян и пошли под суд

Суд рассмотрит уголовное дело о похищении более 30 человек на территории Курганской области. Об этом в среду, 26 декабря, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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По версии следствия, в 2015 году группа мужчин создала в Юргмышском районе некоммерческую организацию «Ирис». Обвиняемые два года под предлогом лечения от алкогольной и наркотической зависимостей похищали клиентов ради получения денег от их родственников.

В действительности никакая помощь зависимым не оказывалась, а некоторых из них избивали за нарушение правил, установленных обвиняемыми. В результате их преступных действий погиб один человек.

В настоящее время фигурантами по уголовному делу проходят десять человек, совершивших в общей сложности 39 преступлений, предусмотренных статьями 126 («Похищение человека»), 127 («Незаконное лишение свободы») и 139 («Нарушение неприкосновенности жилища») УК РФ.

24 января 2017 года сообщалось, что в Новосибирской области суд приговорил к шести годам и десяти месяцам колонии строгого режима 28-летнего директора центра реабилитации «Твое право на жизнь» Султана Кенжаева за похищение и незаконное лишение свободы людей, страдающих алкогольной и наркотической зависимостями. Всех потерпевших насильно удерживали в домах с надежной системой охраны и взимали с их родственников плату под предлогом лечения.

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