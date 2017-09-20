В Подмосковье возбудили первое уголовное дело после серии исчезновений людей

Следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения 52-летнего жителя Сергиева Посада Олега Шкуратько. Об этом в среду, 20 сентября, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

«У потерпевшего не имелось оснований сменить место жительства и прервать общение с близкими родственниками, по мнению которых, в отношении него совершено преступление», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Устанавливается местонахождение как самого Шкуратько так и лиц, предположительно, причастных к его исчезновению.

18 сентября стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку после публикаций в СМИ о возможных похищениях людей в Подмосковье.

О серии исчезновений инвалидов и пожилых людей в Московской области сообщил 15 сентября телеканал «Россия». Они, по словам родственников, выходили из дома в магазин или в банк и после этого не возвращались. Собеседники канала уверены, что этих людей держат в рабстве и заставляют просить милостыню на улицах. Одна из пострадавших рассказала сотрудникам полиции, что неизвестные отобрали у нее документы и заставили попрошайничать, а если она приносила менее двух тысяч рублей, ее жестоко избивали.