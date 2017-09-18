Глава СК поручил проверить сообщения о похищениях людей в Подмосковье

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку после сообщений в СМИ о возможных похищениях людей в Подмосковье. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 18 сентября.

О серии исчезновений инвалидов и пожилых людей в Московской области рассказал 15 сентября телеканал «Россия», передает Вести.Ru. Родственники говорят, что пропавшие выходили из дома в магазин или в банк и не возвращались. Их держат в рабстве и заставляют просить милостыню на улицах, уверены опрошенные телеканалом люди. Одна из пострадавших рассказала сотрудникам полиции о том, что неизвестные отобрали у нее документы и заставили просить милостыню, а если она приносила меньше двух тысяч рублей, ее жестоко избивали.

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Следователи теперь должны проверить все указанные факты и при наличии оснований дать объективную правовую оценку. Центральный аппарат проконтролирует проверку и принятые по ее итогам решения.

12 сентября сообщалось о 53-летнем жителе Ростовской области, которого заподозрили в подготовке похищения 44-летнего жителя Волгодонска, имеющего на хранении 20 миллионов рублей. Предполагаемый похититель планировал получить с жертвы еще 40 миллионов рублей в качестве выкупа за освобождение.