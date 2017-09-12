Ростовчанина заподозрили в попытке похитить человека ради 20 миллионов рублей

В Ростовской области 53-летнего жителя Цимлянского района заподозрили в подготовке похищения человека из корыстных побуждений. Об этом во вторник, 12 сентября, «Ленте.ру» рассказала старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России (СКР) Галина Гагалаева.

По словам Гагалаевой, мужчина подозревается в организации приготовления к похищению человека, приготовлении к вымогательству и приготовлении к убийству. Как считает следствие, жертвой ростовчанина должен был стать 44-летний житель города Волгодонска; при этом действовать подозреваемый намеревался через исполнителей.

Материалы по теме Похищение в особо крупном размере Зачем неизвестные выкрали министра строительства Дагестана

«По сведениям подозреваемого, у мужчины дома имелась крупная сумма денежных средств в размере более 20 миллионов рублей, которыми он намеревался завладеть. (...) Исполнители должны были похитить мужчину и вывезти в заранее подготовленное место, совершив его убийство после получения денежных средств», — рассказала представитель СКР.

Узнав о преступных действиях подозреваемого, сотрудники правоохранительных органов инсценировали похищение жертвы. 7 сентября, после того как подозреваемый встретился с предполагаемыми исполнителями и лично убедился в похищении мужчины, он был задержан стражами порядка.

Как отметили в региональном управлении СКР, в настоящее время подозреваемый заключен под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Между тем официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила «Ленте.ру», что, по данным ведомства, подозреваемый планировал преступление не ради 20, а ради 60 миллионов рублей. При этом в ходе обыска по месту жительства подозреваемого оперуполномоченными уголовного розыска были обнаружены и изъяты травматическое и огнестрельное оружие с патронами, электрошокеры, аэрозольные баллончики, наручники и черные маски.

30 августа стало известно, что москвичка, похищенная 17 августа в столице, освобождена в ходе спецоперации, организованной сотрудниками подмосковных правоохранительных органов.