Максакова сообщила Бастрыкину имя убийцы своего мужа

Оперная певица, вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова направила официальное обращение главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину о возможной причастности его подчиненного Дениса Панаитова к убийству ее супруга. Об этом Максакова заявила в эфире телеканала НТВ.

По ее словам, Панаитов, бывший начальник отдела СКР Одинцовского района Московской области, состоял в дружеских отношениях с Вороненковым. Они договорились обменяться элитной недвижимостью: Панаитов отдавал свою квартиру в центре Киева, а депутат — квартиру в «Москва-Сити». Сделка состоялась 22 марта 2017 года, за сутки до убийства Вороненкова.

Максакова утверждает, что сотрудник СК не выполнил свою часть договоренности. К тому же пропала дочь Вороненкова от первого брака Екатерина, выступавшая посредником при сделке. Она употребляла наркотические и психотропные вещества, а Панаитов, пользуясь ее состояние, подсунул расписку о том, что девушка получила 38 миллионов рублей, указывает Максакова.

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«Я хочу обратиться к Александру Ивановичу Бастрыкину, я прошу считать все сказанное мною в этой передаче официальным заявлением. Я прошу ознакомиться с материалами, попавшими в сеть, в которых Панаитов Денис Петрович сам признается в совершенном преступлении, я прошу применить к нему все нормы законодательства РФ, и я прошу Следственный комитет и лично вас, Александр Иванович, взять это дело под свой личный контроль», — заявил вдова.

Максакова отвергает версию украинского следствия о причастности к убийству Вороненкова ее бывшего супруга Владимира Тюрина.

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