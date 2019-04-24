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Максакова отвергла версию Киева об убийстве Вороненкова

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Мария Максакова

Оперная певица, вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова считает, что ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин не причастен к убийству политика. Такое заявление она сделала в ходе заседания суда в Киеве, передает «Страна.ua».

По словам адвоката одного из обвиняемых по делу об убийстве Вороненкова Владислава Добоша, Максакова опровергла центральную линию следствия, записанную в обвинительном акте. Оперная певица считает, что преступление было совершено из-за «квартирного вопроса».

По ее словам, в смерти экс-депутата был заинтересован его приятель, бывший начальник отдела Следственного комитета Одинцовского района Московской области Денис Панаитов. После побега на Украину супруги поселились в его квартире в центре Киева.

Максакова рассказала, что Панаитов и Вороненков договорились обменяться недвижимостью, однако бывший следователь не выполнил свою часть сделки. Оперная певица также заявила, что Панаитов мог действовать с другим оппонентом Вороненкова — российским бизнесменом Виталием Качурой.

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец отметила, что в надзорном ведомстве удивлены новыми показаниями вдовы Вороненкова. Отмечается, что Максакова ранее не заявляла о непричастности Тюрина к преступлению, пишет «Украинская правда».

В октябре 2018-го сообщалось, что киевскую квартиру Максаковой пытались захватить из-за спора о праве собственности на жилье. В момент происшествия в квартире находились сын оперной певицы и его няня. Сама Максакова заподозрила в захвате жилья Панаитова.

В 2016 году Максакова вместе со своим супругом Денисом Вороненковым, будучи депутатами Госдумы, уехали на Украину, где они получили, по их же словам, гражданство этой страны. В России Вороненков был объявлен в международный розыск, его подозревали в причастности к захвату здания кондитерского предприятия «Тома». 23 марта 2017 года Вороненков был застрелен в Киеве.

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