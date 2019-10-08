Неизвестные богачи скупили в Москве жилье на 100 миллиардов рублей

С января по сентябрь 2019 года в Москве было заключено 886 сделок с элитными квартирами стоимостью от миллиона долларов (около 65 миллионов рублей) за лот. Об этом говорится в материалах аналитиков компании Savills (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

«Это на шесть процентов больше, чем годом ранее, — отмечает управляющий партнер Savills в России Дмитрий Халин. — На приобретение самых дорогих лотов с начала года покупатели-миллионеры потратили почти 107 миллиардов рублей».

В сентябре, как подсчитали в компании, было заключено 93 сделки с жильем в бюджете от миллиона долларов за лот. Общая сумма, потраченная на сверхдорогое столичное жилье в течение месяца, превысила 12 миллиардов рублей. Данные покупателей в отчете Savills не раскрываются.

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По статистике компании, покупатели жилья верхней ценовой категории чаще всего останавливают свой выбор на районе Хамовники: в его границах заключено 40 процентов всех сделок 2019 года с квартирами и апартаментами стоимостью от миллиона рублей. Второе и третье места занимают Пресненский и Тверской районы (20 и 10 процентов сделок соответственно).

Как подсчитали в Savills, 56 процентов сверхдорогих покупок жилья в 2019 году пришлись на первичный рынок, 44 процента — на вторичный рынок.

Ранее аналитики «Сколково Недвижимость» представили собственную статистику по самым дорогим однокомнатным квартирам в российской столице. По их данным, максимальный ценник на данный вид жилья — 51,2 миллиона рублей. Квартиры в таком бюджете, как отмечают в компании, можно найти в продаже не только в Центральном, но и в Восточном округе Москвы.

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