Найден самый дорогой пустырь Москвы

Самый дорогой пустующий участок земли в российской столице расположен в Соймоновском проезде. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные аналитиков консалтинговой компании Cushman & Wakefield.

Пустырь находится в районе так называемой московской «Золотой мили», неподалеку от храма Христа Спасителя и доходного дома Перцовой. Площадь участка — 0,9 гектара, стоимость — 1,7 миллиарда рублей, он предназначен под многоквартирную застройку.

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По информации издания, участок пустует около 80 лет: стоящее на этом месте здание было уничтожено фугасной бомбой в самом начале Великой Отечественной войны, восстанавливать его не стали. В 2012 году землю приобрело ООО «Соймоновский», в 2013-м для застройки участка был разработан проект элитного ЖК. Как пишет Forbes, под него даже была открыта кредитная линия, однако строительство на момент публикации так и не началось. Причину задержки с освоением участка издание связывает с продолжительной болезнью и последующей смертью бенефициара.

«Золотая миля» — район столичных улиц Остоженка, Пречистенка и прилегающих переулков. Локация считается местом концентрации элитного жилья. По статистике риелторов, около 68 процентов элитных квартир в этом районе пустует: их владельцы не живут в районе и не сдают свою недвижимость в аренду.

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