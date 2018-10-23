Самое страшное здание Москвы начали сносить

В Москве начался снос недостроенной Ховринской больницы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение столичного департамента строительства.

По изначальному плану, работы по сносу Ховринской больницы должны были начаться в ноябре 2018 года и завершиться в феврале 2019-го. Рабочие приступили к демонтажу досрочно ввиду высокой важности высвобождаемой площадки для программы реновации в районе Ховрино.

«Победитель конкурса на определение подрядных работ по сносу обратился с просьбой обеспечения досрочного доступа на площадку. Такое решение было согласовано, на основании чего подрядчику был открыт доступ на площадку с сегодняшнего числа», — цитирует сообщение департамента строительства «Интерфакс».

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Конкурс на подряд по сносу долгостроя выиграло ООО «СтройЭкоРесурс». Стартовая цена контракта составляла порядка 919 миллионов рублей, победитель тендера предложил осуществить снос за 381,4 миллиона.

На месте снесенных корпусов планируется построить четыре жилых дома общей площадью 315 тысяч квадратных метров. Квартиры в этих комплексах будут предоставляться переселенцам по программе реновации.

Строительство Ховринской больницы началось в 1980-е годы, уже в в 1985-м работы приостановили. В 1992 году стройка была окончательно заморожена. В настоящее время здание-долгострой находится в аварийном состоянии, его подвалы затоплены. Территория больницы считается опасной из-за разрушений и привлекательности заброшенных корпусов для маргиналов. Здание окружено многочисленными городскими легендами, о нем также снят фильм в жанре хоррор.

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