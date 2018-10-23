В Москве построят стеклянный мост

Стеклянный пешеходный мост задумали возвести над путями Октябрьской железной дороги на севере Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

Переход соединит два района Северного административного округа — Ховрино и Западное Дегунино, его общая протяженность составит около 200 метров, а высота превысит семь метров. Предполагается, что необычный мост появится в непосредственной близости от железнодорожной станции Ховрино и одноименной станции метро. Он будет иметь три выхода: первый — на Зеленоградскую улицу, второй — на улицу Маршала Федоренко, а третий — к строящейся платформе Ховрино-2.

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Сооружение будет полностью приспособлено для маломобильных граждан, подчеркивается в сообщении. Его оборудуют лифтами, теплыми ступеньками, навесами от снега, ветра и дождя.

Строительство моста начнется в 2019 году. Его облик уже утвердили в Москомархитектуре.

В феврале 2018-го были обнародованы планы строительства другого нестандартного моста в Москве — переправы с висячими садами в одном из жилых кварталов на юго-востоке города.

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