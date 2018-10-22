Названы сроки сноса самого страшного здания Москвы

Снос недостроенного здания Ховринской больницы на Клинской улице в Москве начнется в течение месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики Марата Хуснуллина.

По словам Хуснуллина, в электронном аукционе на подряд по сносу больницы-долгостроя участвовало десять компаний. Итоги конкурса уже подведены, добавил заммэра, и будут обнародованы до конца октября, по завершении формальных процедур.

«Буквально в ближайший месяц начнется снос», — отметил Хуснуллин, добавив, что в ходе аукциона произошло существенное снижение стоимости подряда.

В августе сообщалось, что по проекту сноса в процессе демонтажа Ховринской больницы будут задействованы 45 человек и 26 единиц техники. Работы займут порядка шести месяцев.

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По данным департамента строительства Москвы, после сноса долгостроя на освободившемся участке возведут жилье. «На этом участке планируется возвести около 200 тысяч квадратных метров жилых площадей для переселенцев по программе реновации», — уточнил глава ведомства Андрей Бочкарев,

Строительство Ховринской больницы было начато в 1980-е годы и приостановлено в 1985-м. В качестве основных причин долгостроя называют ошибки в проекте и дефицит средств. Окончательно стройку заморозили в начале 1990-х, в настоящее время здание находится в аварийном состоянии.

Территория больницы считается опасной из-за привлекательности заброшенных корпусов для маргиналов. Здание окружено многочисленными легендами, о нем снят фильм в жанре хоррор.

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