Найдена самая дорогая квартира Москвы

Самая дорогая квартира на столичном рынке элитного жилья выставлена на продажу за 2,4 миллиарда рублей. Об этом сообщается в материалах компании Savills (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Лот представляет собой пентхаус площадью 735 квадратных метров, он расположен в одной из новостроек района Патриарших прудов. При этом, как подсчитали в компании, совокупная стоимость ста самых дорогих квартир Москвы составила к началу октября 2019-го 58,2 миллиарда рублей. Годом ранее показатель находился на уровне 52,7 миллиарда рублей.

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Средняя цена квадратного метра в московских квартирах «золотой сотни» достигла 32,6 тысячи долларов (чуть более 2,1 миллиона рублей). Самое дешевое предложение из дорогих продается по цене в 27,3 тысячи долларов (1,77 миллиона рублей) за метр. Общая стоимость квартиры — 208,8 миллиона рублей.

В компании также составили рейтинг самых дорогих жилых комплексов столицы. Среди новостроек в этот список вошли, по убыванию стоимости, ЖК «Малая Бронная, 15», Barkli Gallery, «Бакст», Stoleshnikov 7 и Fairmont & Vesper. На вторичном рынке — Grand Prix House, ЖК «Брюсов переулок, 19», ЖК «Колымажный переулок, 10», ЖК «Гранатный переулок, 8» и «Кристалл Хаус».

Ранее эксперты «Авито Недвижимость» составили рейтинг стоимости пентхаусов в крупных российских городах. Первое место в нем досталось Москве, где средняя стоимость пентхауса составляет 53 миллиона рублей. Самые дешевые пентхаусы предлагаются в Омске — 3,8 миллиона за лот.

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