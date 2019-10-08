Назван город-лидер России по росту цен на жилье

По итогам третьего квартала 2019-го наибольший рост цен на вторичное жилье среди крупных российских городов показал Красноярск, где квадратный метр подорожал почти на 11 процентов. Об этом говорится в материалах портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Также существенно — на 8-10 процентов — за три месяца увеличилась стоимость ненового «квадрата» в Липецке, Новокузнецке, Набережных Челнах и Чите. Если говорить о полной стоимости квартиры, то наибольшее ее увеличение зафиксировано в Чите (плюс 13 процентов), Орле (плюс 12 процентов), Красноярске и Сочи (11 процентов) и в Ростове-на-Дону (10 процентов).

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Средняя стоимость «вторички» в России к октябрю 2019-го составила 59 тысяч рублей за квадратный метр, или 3,4 миллиона рублей за квартиру. Самые дешевые объекты можно найти на вторичном рынке Магнитогорска — 1,5 миллиона рублей за квартиру в среднем, самые дорогие — в Москве (13,3 миллиона за среднестатистический лот).

«В тех городах, где массово останавливаются стройки из-за неспособности застройщиков перейти на новые законодательные правила, спрос на квартиры перетекает на вторичный рынок, и собственники рады поднять ценники, — отмечают аналитики портала. — Покупатели напуганы перспективой стать обманутыми дольщиками и меняют стратегию. Выше прочей "вторички" ценится недвижимость в недавних новостройках. Так что покупатели квартир в новых домах, получившие собственность, могут сейчас особенно выгодно продать их».

Ранее в октябре стало известно, что квартиры на вторичных рынках жилья в российских городах продаются в среднем за 90 дней. С начала 2019 года скорость продажи жилой недвижимости в стране увеличилась на треть, или на 27 дней. Проще всего реализовать квадратные метры в Кисловодске — там на это уходит 26 дней, в Новороссийске (38 дней) и Нефтекамске (40 дней).

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