Россияне стали быстрее покупать жилье

Квартиры на вторичных рынках жилья в российских городах продаются в среднем за 90 дней, следует из материалов базы ЦИАН, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

С начала года скорость продажи жилой недвижимости в стране увеличилась на треть, или на 27 дней, подсчитали аналитики. Проще всего реализовать квадратные метры в Кисловодске — там на это уходит 26 дней, в Новороссийске (38 дней) и Нефтекамске (40 дней).

В Москве «вторичка» в среднем продается за 94 дня (-24 дня с начала года), в Санкт-Петербурге — за 79 дней (-16 дней с начала года). Аутсайдерами по скорости реализации квартир стали: Златоуст (172 дня), Миасс (161 день) и Якутск (164 дня).

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Как отмечают в ЦИАН, быстрее всего находят покупателя квартиры в домах, введенных в эксплуатацию за последнее десятилетие: средний срок экспозиции для них составляет 88 дней. Дольше всего ждать сделки приходится в старом жилом фонде (домах, построенных до 1970-х годов) — 112 дней.

Однокомнатные и двухкомнатные квартиры в среднем уходят с вторичного рынка через 87 дней, тогда как трехкомнатные и многокомнатные — более чем через 100 дней, уточняется в предоставленных материалах.

Ранее в октябре стало известно, что уверенное подорожание жилой недвижимости, наблюдавшееся в России в первой половине 2019 года, к осени сменилось стагнацией. За третий квартал квадратный метр подорожал только в 28 из 70 крупнейших городов в стране, остальные показали падение или прирост, близкие к погрешности.

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