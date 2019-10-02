Рост цен на жилье в России прекратился

Уверенное подорожание жилой недвижимости, наблюдавшееся в первой половине 2019 года, к осени сменилось стагнацией. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают аналитики, за последние три месяца квадратный метр новостроек подорожал только в 28 из 70 крупнейших городов в стране, остальные показали падение или прирост, близкие к погрешности. Наиболее заметно — 10 процентов — прибавил в цене «квадрат» новостроек в Магнитогорске. В Красноярске новое жилье стало дороже в среднем на 9 процентов. Существенный прирост стоимости метра также зафиксирован в Воронеже, Липецке и Астрахани (плюс 7-8 процентов).

Материалы по теме Горящая земля Россияне бегут из этого города, бросая свое жилье. Их квартиры никто не купит

В 42 городах страны цены на «первичку» в третьем квартале упали. Больше других городов (на 9-13 процентов) подешевели квадратные метры во Владивостоке, Набережных Челнах, Самаре, Костроме и Новокузнецке. В среднем по всем городам «квадрат» упал в цене почти на 2 процента, а общая стоимость квартиры — на 1,4 процента.

«Спрос на новостройки в третьем квартале начал заметно сокращаться, — отмечают в "Мире квартир". — Цены за последний год ощутимо выросли, а ипотечная ставка снизилась чисто символически — все это не способствует активизации спроса. К тому же предложение за июль-сентябрь на рынке увеличилось, что тоже оказало давление на уровень цен».

Ранее в октябре стало известно, что порядка 24 процентов строящегося в России жилья — потенциально проблемные объекты. Общая площадь домов, возведение которых может быть сорвано, составляет более 28 миллионов квадратных метров. Больше всего «аутсайдеров» насчитывается в Красноярском и Краснодарском краях, Башкирии и Ленинградской области.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru