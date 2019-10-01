Каждая четвертая новостройка в России оказалась в зоне риска

Порядка 24 процентов строящегося в России жилья — потенциально проблемные объекты. Застройщики этих жилых комплексов не смогли получить ни банковского финансирования, ни права привлекать средства дольщиков по старым правилам, говорится в сообщении агентства «Метриум», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Общая площадь домов, возведение которых может быть сорвано, составляет более 28 миллионов квадратных метров, подсчитали аналитики. Больше всего «аутсайдеров» насчитывается в Красноярском и Краснодарском краях, Башкирии и Ленинградской области.

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В общей сложности к 30 сентября адаптироваться к новым правилам ведения строительной деятельности не смогли 660 из 3,2 тысячи российских застройщиков, следует из материалов «Метриум». «Скорее всего, основной причиной попадания в зону риска для этих девелоперских компаний стала невозможность получения банковского кредита на приемлемых для них условиях, — поясняют эксперты. — Впрочем, в праве на поиск инвестора эти застройщики никак не ограничены, так что есть вероятность того, что они все же сумеют получить кредит под свои проекты в ближайшие месяцы».

По информации «Метриума», подавляющее большинство застройщиков сумели сохранить за собой право завершить текущие проекты по старым правилам. На новую схему финансирования строек (с эскроу-счетами) перешли 760 компаний.

Новые правила работы на рынке новостроек действуют в России с 1 июля текущего года. Застройщикам теперь фактически запрещено оплачивать стройки средствами дольщиков (исключения делаются для жилых комплексов на высокой стадии готовности). Деньги покупателей жилья отныне хранятся на эскроу-счетах, которые недоступны для компаний до ввода дома в эксплуатацию. В начале минувшего сентября стало известно, что схему с эскроу планируется распространить и на рынок индивидуального (загородного) жилья.

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