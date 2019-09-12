Московским застройщикам пообещали большие проблемы

Около трети строительных компаний, работающих в Московском регионе, могут в скором будущем фактически прекратить свое существование. Об этом говорится в материалах агентства «ИНКОМ», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают аналитики, в настоящее время на московском рынке жилья уверенно чувствуют себя не более 20 застройщиков, у каждого из которых в активе имеется от десяти до 20 реализуемых проектов. Мелкие игроки, в портфеле которых по пять и менее жилых комплексов, находятся в зоне риска и могут в перспективе покинуть рынок.

«Порядка 30 процентов девелоперов не смогут перестроиться на работу по новым правилам [финансирования строек] и им придется либо уйти, либо войти в структуру более крупного игрока, — уверены эксперты. — Другой вариант — работа по франшизе. Пока это ноу-хау в строительной сфере, такая схема еще не поставлена на поток, но реорганизация первичного рынка может этому поспособствовать».

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В «ИНКОМ» подчеркивают, что одним из последствий сокращения числа застройщиков станет снижение объемов строительства жилья. Кроме того, произойдет монополизации рынка ограниченным количеством игроков, что не пойдет на пользу потребителю.

«В перспективе тотальный переход на работу через эскроу-счета станет оказывать влияние на цену квартир, поскольку застройщики начнут включать в стоимость квадратного метра дополнительные расходы (на обслуживание кредита)», — предупреждают эксперты.

Новые правила работы на рынке новостроек действуют в России с 1 июля текущего года. Застройщикам теперь фактически запрещено финансировать стройки средствами дольщиков (исключения делаются для жилых комплексов на высокой стадии готовности). Деньги покупателей жилья отныне хранятся на эскроу-счетах, которые недоступны для компаний до ввода дома в эксплуатацию. В начале сентября стало известно, что схему с эскроу планируется распространить и на рынок индивидуального (загородного) жилья.

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