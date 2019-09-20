Цены на квартиры в Подмосковье откатились на три года назад

Стоимость первичного жилья в средней зоне Московской области вернулась к показателям 2016 года. Об этом говорится в материалах федерального портала «Мир квартир», предоставленных редакции «Ленты.ру».

За последние три года «квадрат» нового жилья в центральном Подмосковье стал дороже на 1,3 процента, а полная стоимость предложения (квартиры) увеличилась почти на 3 процента. «Подорожание последнего года фактически вернуло цены на позиции 2016-го, — отмечают эксперты. — Спад, начавшийся в 2014-м, закончился к концу первой половины 2018-го, когда цены отреагировали на возросший спрос и начали последовательно увеличиваться. Весь последний год жилье дорожало вдвое быстрее, чем дешевело в предыдущие два».

По данным аналитиков, новостройки с самыми дешевыми в зоне квартирами можно найти в Ногинске, где квадратный метр в среднем оценивается в 61 тысячу рублей, в Электростали (64 тысячи рублей) и Лосино-Петровском (65 тысяч рублей). Кроме того, относительно недорогое жилье предлагается в Электроуглях (65,2 тысячи рублей за «квадрат») и Солнечногорске (65,3 тысячи рублей). Средняя стоимость квартиры во всех перечисленных городах не превышает 3,7 миллиона рублей.

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Дороже всего обойдется недвижимость в Жуковском — 88,7 тысячи рублей за квадратный метр. Далее в первой пятерке после наукограда идут Пушкино (80,5 тысячи рублей за «квадрат»), Апрелевка (77 тысяч рублей), Раменское (70,7 тысячи рублей) и Звенигород (70 тысяч рублей).

В июле 2019 года городом ближнего Подмосковья с самой дешевой «вторичкой» была признана Балашиха, где квадратный метр в среднем стоит 91,6 тысячи рублей. В первой тройке лидеров рейтинга также оказались Королев (98,2 тысячи рублей за «квадрат») и Дзержинский (98,7 тысячи рублей).

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