Ценовую аномалию выявили в Подмосковье

В центральном Подмосковье квадратный метр вторичной жилой недвижимости практически не подорожал с 2016 года, но стоимость квартир в целом выросла на 4,6 процента. Об этом говорится в исследовании федерального портала «Мир квартир», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Аналитики подсчитали цены на «вторичку» в муниципалитетах, расположенных в 15-45 километрах от Московской кольцевой автодороги (МКАД). Самым дорогим городом стала Апрелевка, где квадратный метр стоит почти 97 тысяч рублей, а среднестатистическая квартира — 5,5 миллиона рублей. Второе и третье места заняли Пушкино и Жуковский — в обоих «квадрат» обойдется в 90,6 тысячи рублей, а за квартиру придется отдать пять миллионов рублей. Также в первую пятерку вошли Раменское (86 тысяч рублей за квадратный метр) и Истра (84 тысячи рублей за квадратный метр), где полная стоимость покупки составляет примерно 4,5 миллиона рублей.

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Самое доступное жилье предлагается в Ногинске (58 тысяч рублей за «квадрат»), Электростали (60 тысяч рублей), Лосино-Петровском (65 тысяч рублей), Бронницах (66 тысяч рублей) и Электроуглях (68 тысяч рублей). Квартиру в Ногинске можно купить менее чем за три миллиона рублей, в других перечисленных городах — за 3,1-3,6 миллиона рублей.

Средняя цена «вторички» в центральном Подмосковье составляет 77 тысяч рублей за квадратный метр и 4,1 миллиона рублей за квартиру, подсчитали эксперты.

По мнению генерального директора «Мира квартир» Павла Луценко, общий бюджет покупки вторичной недвижимости растет на фоне снижения цены «квадрата» из-за вымывания с рынка студий небольшой площади (21-30 квадратных метров). Застройщики стали их проектировать в гораздо меньшем количестве, и в результате средняя стоимость лота увеличилась.

В июле самую дешевую «вторичку» в ближнем Подмосковье можно было найти в Балашихе (91,6 тысячи рублей за «квадрат»), Королеве (98,2 тысячи рублей) и Дзержинском (98,7 тысячи рублей).

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