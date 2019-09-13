Поселиться в советском доме предложили за 50 тысяч евро в месяц

Самая дорогая квартира в одной из московских «сталинских высоток» выставлена в аренду за 3,6 миллиона рублей (чуть более 50 тысяч евро) в месяц. Об этом свидетельствуют материалы аналитиков Savills (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Пятикомнатная квартира с дизайнерским ремонтом находится в жилой части гостиницы «Radisson Collection Hotel, Moscow» (ранее — гостиница «Украина»). Площадь недвижимости — 280 квадратных метров. Второе место по размеру арендной ставки занимает 150 метровая «трешка» в высотке на Котельнической набережной. Квартира располагает собственным выходом на террасу высотки.

Третья строчка рейтинга досталась квартире в той же высотке: трехкомнатный объект площадью 190 квадратных метров предлагается снять за 850 тысяч рублей в месяц. Из окон квартиры открывается вид на Кремль.

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«Квартиры в "сталинских высотках" остаются популярными на рынке высокобюджетной аренды Москвы. На них всегда есть спрос: арендаторов привлекает уникальность и историческая ценность подобных лотов, аура и видовые характеристики. Многие стремятся арендовать квартиру с небольшой террасой — это уже особый шик», — прокомментировала ситуацию на нишевом рынке директор департамента аренды Savills в России Елена Куликова.

В целом, по статистике Savills, в сентябре 2019-го квартиросъемщикам предлагается 40 квартир в четырех «сталинских высотках»: бывшей гостинице «Украина», жилых зданиях на Котельнической набережной, на Кудринской площади и на площади Красных Ворот. Средняя ставка таких квартир составляет 160 тысяч рублей в месяц, минимальная — 54,7 тысячи рублей в месяц.

«Сталинские высотки» — семь многоэтажных зданий монументальной архитектуры, построенных в Москве в период с конца 1940-х до начала 1950-х: Главное здание МГУ имени М.В. Ломоносова, здание Министерства иностранных дел, гостиницы «Украина» и «Ленинградская», жилые дома на Котельнической набережной, на Кудринской площади и на площади Красных Ворот. Также известны как «семь сестер».

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