Изъятое у российских чиновников элитное жилье решили выставить на торги

Минэкономразвития подготовило поправки в законодательство, которые разрешат продавать на торгах незадекларированную (не соответствующую доходам) недвижимость, изъятую у чиновников и их родственников. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Поправки внесены в законы «О приватизации жилищного фонда» и «О приватизации государственного и муниципального имущества». В них должны появиться понятия конфискованного и изъятого жилого имущества, реализовать которое можно только на торгах.

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Критерии, по которым квартиры будут отдавать бесплатно или же продавать на торгах, правительство определит после принятия поправок. Планируется, что новые нормы вступят в силу в декабре 2020 года.

На данный момент жилую недвижимость, собственника которой обвинили в коррупции, разрешено только бесплатно отдавать для социальных и государственных нужд. В последнее время количество изъятого жилья растет, и его продажа, по мнению законодателей, могла бы пополнить бюджет страны.

Одно из самых громких подобных дел — история с бывшим замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД России полковником Захарченко, задержанным 9 сентября 2016 года. В ходе обысков у него обнаружили 8,5 миллиарда рублей. Имущество еще на 9 миллиардов рублей суд конфисковал у семьи полковника по иску Генпрокуратуры.

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