Изъятое у российских чиновников элитное жилье решили выставить на торги

Минэкономразвития подготовило поправки в законодательство, которые разрешат продавать на торгах незадекларированную (не соответствующую доходам) недвижимость, изъятую у чиновников и их родственников. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Поправки внесены в законы «О приватизации жилищного фонда» и «О приватизации государственного и муниципального имущества». В них должны появиться понятия конфискованного и изъятого жилого имущества, реализовать которое можно только на торгах.
Критерии, по которым квартиры будут отдавать бесплатно или же продавать на торгах, правительство определит после принятия поправок. Планируется, что новые нормы вступят в силу в декабре 2020 года.
На данный момент жилую недвижимость, собственника которой обвинили в коррупции, разрешено только бесплатно отдавать для социальных и государственных нужд. В последнее время количество изъятого жилья растет, и его продажа, по мнению законодателей, могла бы пополнить бюджет страны.
Одно из самых громких подобных дел — история с бывшим замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД России полковником Захарченко, задержанным 9 сентября 2016 года. В ходе обысков у него обнаружили 8,5 миллиарда рублей. Имущество еще на 9 миллиардов рублей суд конфисковал у семьи полковника по иску Генпрокуратуры.