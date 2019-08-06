Мужа российской чиновницы поймали на незаконном обогащении

В Нижегородской области супруга сотрудницы Росреестра обязали передать в собственность государства жилье, купленное на «серые» средства. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Мужчина не смог указать источник происхождения денег, использованных для финансирования сделки по приобретению недвижимости, и лишился квартиры стоимостью более 4 миллионов рублей. Тот факт, что сумма сделки, заключенной еще в 2016 году, превысила общий доход государственной служащей и ее супруга за три последних года, был установлен в ходе антикоррупционной проверки.

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«В результате проверки опровергнуты доводы о законности источников средств на приобретение квартиры», — отмечается в сообщении прокуратуры. Надзорное ведомство подало в суд исковое заявление об обращении недвижимости в доход государства. Суд согласился с доводами прокуратуры и приказал изъять жилье. «В настоящее время судебное решение исполнено, квартира передана государству», — резюмируют в прокуратуре.

Весной текущего года Генпрокуратура и ФСБ обнаружили у бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя состояние в 4 миллиарда рублей, полученное незаконно с использованием служебного положения. У политика было найдено в том числе 407 объектов присвоенной недвижимости: квартиры, земельные участки и база отдыха. Постриганю предъявили обвинения в превышении должностных полномочий и получении взятки.

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