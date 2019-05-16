Российский чиновник оказался миллиардером

Генпрокуратура и ФСБ обнаружили у бывшего главы Клинского района и депутата местного совета Александра Постриганя состояние в четыре миллиарда рублей, полученное незаконно с использованием служебного положения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В результате проверки доходов и расходов Постриганя в соответствии с законом о противодействии коррупции у него были найдены 407 объектов присвоенной недвижимости: квартиры, земельные участки, база отдыха кадастровой стоимостью 935,7 миллиона рублей, четыре автомобиля — Toyota Land Cruiser, Mercedes S350, Audi А8, Audi Q5 стоимостью 9,4 миллиона рублей, а также три миллиарда рублей на банковских счетах.

В Генпрокуратуре указали, что Постригань использовал служебное положение для личного обогащения. Ему предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий и получении взятки.

Помимо привлечения депутата к уголовной ответственности, прокуроры намерены конфисковать его активы. В Клинский городской суд Московской области будет подан иск о взыскании в доход государства незаконно нажитого имущества.

Постригань был задержан в аэропорту Шереметьево при попытке покинуть Россию в июне 2018 года. По версии следствия, в 2011-2013 годах на посту главы Клинской администрации он внес в документы заведомо ложные сведения о готовности к эксплуатации построенного жилого дома в Клину, указывает газета «Коммерсантъ». Следователи считают, что Постриганю было известно о том, что принимаемый им объект недостроен. Ущерб государству оценивается в 34 миллиона рублей.

Александр Постригань руководил администрацией Клинского района с 1996 по 2014-й год.

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