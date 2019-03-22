Заммэра российского города поймали на взятке

Заместитель главы администрации Майкопа (Республика Адыгея) задержан на рабочем месте при получении взятки. Об этом в пятницу, 22 марта, сообщает управление Следственного комитета России (СКР) по региону.

По данным следствия, 39-летний чиновник, находясь в служебном кабинете, получил от местной жительницы сумму в размере 90 тысяч рублей за совершение незаконных действий.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 («Получение взятки должностным лицом») УК РФ. В настоящее время он помещен в изолятор временного содержания.

5 февраля сообщалось, что бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна обвинили в получении взяток на общую сумму в девять миллионов рублей. До этого Генпрокуратура обнаружила у него имущество на 10 миллиардов рублей, в том числе 676 объектов недвижимости.

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