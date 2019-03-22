Силовые структуры
 
Последние новости
Трамп отменил дополнительные санкции против Северной Кореи
Палача ИГ задержали в Европе
Недвижимость Петросяна и Степаненко отправили на экспертизу
Бывший боец UFC поведал об угрозах убийством в России
Обладательница «Оскара» начала торговать БДСМ-бельем
СБУ взялась за съездившего в Россию кандидата в президенты Украины
В Крыму подскочили цены на недвижимость
Политолог на шоу Соловьева выдал цитату из комедии за реальное интервью
Белоруссия попросила Россию прекратить заниматься болтовней
Новости партнеров

Заммэра российского города поймали на взятке

Перейти в «Мою Ленту»

Заместитель главы администрации Майкопа (Республика Адыгея) задержан на рабочем месте при получении взятки. Об этом в пятницу, 22 марта, сообщает управление Следственного комитета России (СКР) по региону.

По данным следствия, 39-летний чиновник, находясь в служебном кабинете, получил от местной жительницы сумму в размере 90 тысяч рублей за совершение незаконных действий.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 («Получение взятки должностным лицом») УК РФ. В настоящее время он помещен в изолятор временного содержания.

5 февраля сообщалось, что бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна обвинили в получении взяток на общую сумму в девять миллионов рублей. До этого Генпрокуратура обнаружила у него имущество на 10 миллиардов рублей, в том числе 676 объектов недвижимости.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Двух генералов МВД посадили за взятки
ФСБ задержала мэра российского города
Владеющего 10-миллиардным состоянием чиновника уличили во взятках
Другие материалы рубрики
Силовые структуры13:5521 марта

«Руки у него по локоть в крови»

Лидер крупнейшей преступной группировки России сел на 25 лет. В 90-е он правил Петербургом
12:13Сегодня

Нападение беглого преступника на полицейских в Татарстане попало на видео

02:57Сегодня

Саратовский судья проклял пензенского за шесть лет тюрьмы

11:42Сегодня

Украинец Гриб сел за склонение российской школьницы к теракту на выпускном

Силовые структуры00:0422 января

«Поднимайте всех — мы идем мстить»

Цыгане и казаки устроили бойню на Урале. Их поссорила любовь
11:05Сегодня

Неудачник попытался ограбить не работающий с наличными российский банк

18:5821 марта

Полковник Захарченко пожаловался на вынужденные походы в рестораны

10:31Сегодня

ФСБ устроила обыски в трех городах по делу о хищении средств гособоронзаказа

Силовые структуры00:0218 марта

«Как можно пытать человека без уверенности в его вине?»

Российские полицейские подбрасывали наркотики. Теперь они жалуются на пытки в ФСБ
21:2521 марта

Шарпея исключили из списка собак-убийц

16:0421 марта

Убившей трех криминальных авторитетов «банде поджигателей» вынесли приговор

20:0021 марта

Названа причина интереса ФСБ к федеральному судье

Россия
«Ломают двери, врываются с отрядом спецназа»
Этих россиян ловят по всей стране и сажают в тюрьму за христианские проповеди
Погромы и протесты против мигрантов в Якутске
После изнасилования россиянки жители вышли на улицы и начали нападать на приезжих
Выпусти пар
В России не видят альтернативы курению
«На политические темы с сыном мы не разговариваем»
Как жил Крым до России и стал ли он жить лучше за последние пять лет
«Мамы! Вы поющие или вы пьющие?»
Что в голове у российских женщин, которые борются с абортами и не спорят с мужчинами
Отчим совратил восьмилетнего пасынка и отправился в колонию
Российские депутаты потратят более миллиона рублей на посудомоечную машину
Все материалы
Мир
«Слава Богу-Императору!»
ЦРУ убивает несогласных, а мусульмане захватывают Европу: во что верят фанаты Трампа
Палача ИГ задержали в Европе
Трамп отменил дополнительные санкции против Северной Кореи
В Германии сорвали теракт с «машиной побольше» и оружием
Фотографа Ким Чен Ына уволили за слишком рьяную работу
Канадский премьер извинился за поедание шоколадки
ЕС вступился за склонявшего российскую школьницу к теракту украинца
Все материалы
Бывший СССР
Здесь был Нурсултан
Назарбаев ушел. Столице Казахстана осталось его имя и мечта о городе будущего
Лидер президентской гонки на Украине собрался возвращать Крым компромиссами
Нурсултан НазарбаевВеликий Елбасы
Бессменный президент Казахстана Назарбаев ушел в отставку, но не оставил власть
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
Лидер президентской гонки на Украине вступился за русский язык
Чеченцы Казахстана отреагировали на отставку Назарбаева
Михаил Булгаков«Гнусный язык»
На Украине все меньше говорят на русском. Зато Булгаков там стал украинским патриотом
Все материалы
Экономика
Денежная петля
Почему билеты на самолеты будущего подешевеют, но полеты станут еще дороже
Ряд карт «Аэрофлот бонус» дадут право провозить багаж по безбагажным тарифам
Доллару предсказали скорое падение
Россия захотела поставлять газ Украине
США и Британия дали России в долг
Российская авиакомпания пострадала из-за «невостребованных» Sukhoi SuperJet
Россельхозбанк по итогам 2018 года получил прибыль в 1,5 миллиарда рублей
Все материалы
Силовые структуры
«Руки у него по локоть в крови»
Лидер крупнейшей преступной группировки России сел на 25 лет. В 90-е он правил Петербургом
С особой нежностью
Шокер «Ласка» и дубинка «Сюрприз»: что помогает полицейским усмирять россиян
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Нападение беглого преступника на полицейских в Татарстане попало на видео
Украинец Гриб сел за склонение российской школьницы к теракту на выпускном
Неудачник попытался ограбить не работающий с наличными российский банк
ФСБ устроила обыски в трех городах по делу о хищении средств гособоронзаказа
Все материалы
Наука и техника
Твою дивизию
Бандиты захватывают Вашингтон, а вы его защищаете: Tom Clancy’s The Division 2
Слишком поздно
Земле грозит катастрофа из-за глобального потепления. Пострадают Россия, США и Канада
Немецкий подход
Спокойная жизнь и фронтовые будни на уникальных снимках солдата нацистской Германии
Названа дата полета Crew Dragon с астронавтами к МКС
Применение Су-35С тепловых ловушек в Сирии показали на видео
Рогозин рассказал о «бумажных» проблемах Восточного
Россия снова завалила проект Ил-112В
Все материалы
Спорт
«Cегодня я собой горжусь»
Загитова — лучшая в мире. Медведева проиграла другой ученице Тутберидзе
Бывший боец UFC поведал об угрозах убийством в России
Тренер Медведевой оценил выступления фигуристки
Логинов провалил спринт на Кубке мира по биатлону
Дьявольская сила
Россия без шансов проиграла Бельгии. Но борьба за чемпионат Европы только началась
«Секретная диета» Овечкина с пивом и мороженым удивила американцев
Бывший чемпион UFC Вудли бросил вызов Макгрегору
Все материалы
Культура
Рабы не мы
Двойники-убийцы, тайные тоннели, Америка как империя зла: почему надо смотреть хоррор «Мы»
Диско, вписки и прощание с Black Star
Главные музыкальные альбомы недели
Наше все«Отмороженных не ставить!»
Почему Егор Летов, «Сектор Газа» и «Любэ» не звучали на радио
Disney закрыл работавшее над «Жизнь Пи» и «Дьявол носит Prada» подразделение Fox
Панина захотели отправить в тюрьму за ненависть к «грязной и уголовной» России
В Госдуме раскрыли смысл нового закона о культуре
Макаревич отказался объясняться за нарисованную в Госдуме свинью
Все материалы
Интернет и СМИ
«Она мечтает о великой романтической любви»
Эта девушка живет полной жизнью и любит всем сердцем, несмотря на синдром Дауна
Телеведущий выбросил смартфон дочери с балкона и стал интернет-героем
Студент придумал оригинальный способ сорвать съемки телешоу с помощью порно
Забытая жестокость
Боль и радость, страх и отчаяние на снимках лучших фотографов мира
«Я раздавил жизнь человека»
Случайная шутка в сети стоила этим людям семьи, карьеры и будущего
В рекламе стирального средства от телезвезды разглядели странную деталь
Доренко ответил на призывы лишить его эфиров
Все материалы
Ценности
Джереми Скотт и МадоннаПерешли черту
На что идут дизайнеры ради больших денег и славы
Иман и Дэвид БоуиАфриканские царицы
Самые знаменитые, властные и сексуальные женщины Черного континента
Краденый мир
Почему модные дизайнеры все чаще воруют идеи друг у друга
Обладательница «Оскара» начала торговать БДСМ-бельем
Названы вечно модные кроссовки
Сестру Кардашьян обругали за глумление над бедными
Эмили Ратаковски снялась в рекламе вина в купальнике
Все материалы
Путешествия
Полярное сияние. Вид из НорвегииДостучались до небес
Лютый холод, толпы китайцев и бешеные цены. Что ждет туриста на Крайнем Севере
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
«Опять ешь? Понимаю!»
Алкоголь по 400 долларов, разбитые каюты и обжорство. Что ждет россиян в круизе по Карибам
Boeing лишился контракта на миллиарды долларов после крушения в Африке
Российский вертолет упал сразу после взлета
Российские блогеры-путешественники выберут лучшие аэропорты и бизнес-залы
Израиль объяснил причину отказа во въезде россиянам
Все материалы
Из жизни
«Приходится делать вещи, от которых страшно»
Защитники животных и браконьеры ведут жестокую войну. В ней гибнут не только звери
Священник убил и съел собаку на глазах прихожан
«Он использовал мою мать, когда она была уязвимее всего»
Врач тайно оплодотворял пациенток и стал отцом десятков детей
«Все тело пронзает страшная боль»
Они калечатся и гибнут ради деликатесов для американских богачей, пока их дети голодают
Свора игуан схлестнулась у бассейна и распугала отдыхающих
Учительница заставила шумных детей бить самих себя
Нападение медведя на человека сняли на видео
Все материалы
Poloвозрелый
Близкое знакомство с компактным кроссовером Volkswagen T-Cross
Все о новом Cayenne Coupe
Porsche внезапно сделали Cayenne еще более спортивным
Тест-драйв гигантского кроссовера BMW
Первая встреча с семиместным вседорожником BMW X7
Все об обновленном Мерседесе GLC Coupe
Пять фактов о рестайлинговом купе-кроссовере из Штутгарта
Porsche показала конкурента BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe
Kia начала продавать «другой» Sportage
Китайцы построили водородный хэтчбек с запасом хода более 1000 километров
Все материалы
Дом
Восточные блоки
Зачем россияне и украинцы бросают все и переезжают жить в Чехию
Деньги в песок
В Крыму — ипотечный бум. Сколько стоит дом на патриотичном курорте
Возьмите на сдачу
Сколько стоят самые дешевые квартиры Москвы и где их искать
В России стали строить меньше жилья
В Крыму подскочили цены на недвижимость
Определена стоимость всей недвижимости России
В России нашли десятки бесплатных квартир
Все материалы