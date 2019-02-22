Двух генералов МВД посадили за взятки

Ростовский гарнизонный военный суд вынес приговор генерал-лейтенанту и генерал-майору, а также капитану запаса внутренних войск МВД России, обвиняемым в мошенничестве в особо крупном размере и получении взяток. Об этом в пятницу, 22 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя прокуратуры Южного военного округа Натифа Гаджиметова.

По данным следствия, Леонид Кривонос, Андрей Головацкий и Вадим Зуев, будучи в составе организованной преступной группировки (ОПГ), получали от военнослужащих и граждан деньги за помощь в решении кадровых вопросов. Каждая взятка составляла до 250 тысяч рублей.

Мужчин признали виновными в четырех эпизодах. По решению суда Кривонос приговорен к девяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 500 тысяч рублей, Головацкий — к восьми с половиной годам и 430 тысячам, а Зуев — к семи с половиной годам заключения.

Ранее сообщалось, что во Владикавказе задержан заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Северная Осетия —Алания полковник полиции Альберт Козонов. Его поймали при получении взятки в размере шести миллионов рублей.

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