Генерал Росгвардии попался на взятке гидроциклами и катером

Суд рассмотрит дело против бывшего замначальника тыла главного командования Росгвардии генерал-лейтенанта Владимира Панова, обвиняемого в получении взятки. Об этом в понедельник, 24 декабря, сообщает «Коммерсантъ».

По данным следствия, в 2009 году Панов получил от владельца фирмы «Спецдорстрой» Руслана Метаева два гидроцикла и моторный катер общей стоимостью 2,6 миллиона рублей за помощь с заключением госконтракта на строительство военного городка в Адлеровском районе Сочи.

Позже водный транспорт был изъят в Конаковском районе Тверской области, где находятся дома, принадлежащие родственникам Панова.

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В сообщении уточняется, что летом 2010 года Панов получил предупреждение из-за заключения контрактов на строительство без размещения госзаказа на сумму в 17,7 миллиона рублей, а полгода спустя его заподозрили в сокрытии факта хищения бюджетных средств в размере 220 миллионов рублей при реконструкции военного госпиталя.

После инцидента в отношении подчиненных Панова было возбуждено 8 уголовных дел и 30 дел об административных правонарушениях. В настоящее время подсудимому вменяется часть 6 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ. Свою вину обвиняемый не признал.

17 ноября 2017 года сообщалось, что Знаменский гарнизонный военный суд приговорил генерала Федеральной службы охраны (ФСО) Геннадия Лопырева к 10 годам лишения свободы за два эпизода получения взятки на общую сумму около 6,3 миллиона рублей и незаконное хранение патронов. Он получал вознаграждение от бизнесменов за покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ.

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