Главу томского управления МЧС задержали по подозрению в получении взятки

В Томске оперативники ФСБ задержали с поличным 44-летнего начальника областного главка МЧС генерал-майора внутренней службы Михаила Бегуна. Об этом во вторник, 24 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального следственного управления Следственного комитета России Елена Лебедева.

Она уточнила, что генерал подозревается в получении взятки в особо крупном размере. В отношении него возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, задержанный требовал от своего подчиненного получить крупную сумму денег у руководителей коммерческих организаций, подконтрольных региональному МЧС, в обмен на общее покровительство.

«Впоследствии он отдал своему подчиненному распоряжение о незаконной выдаче предпринимателю, согласившемуся на вышеуказанные условия, лицензии на осуществление деятельности данной коммерческой организации при отсутствии необходимого оборудования», — отметила Лебедева.

Полковник Михаил Бегун возглавил ГУ МЧС по Томской области 10 февраля 2016 года. Звание генерал-майора ему было присвоено в 2018 году, накануне Дня защитника Отечества.

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