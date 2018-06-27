Начальник владимирского областного управления Росгвардии задержана за взятки

Начальник управления Росгвардии по Владимирской области полковник полиции Алфия Мокшина задержана следователями за получение взяток. Об этом «Ленте.ру» сообщила Ирина Минина, официальный представитель областного управления Следственного комитета.

«По версии следствия, Мокшина, используя свой должностной статус, потребовала с подчиненных взятки за непривлечение их к дисциплинарной ответственности. В мае 2018 года 53-летний полковник полиции через посредника получила от нескольких руководителей территориальных подразделений Росгвардии региона требуемые деньги», — заявила Минина.

Она уточнила, что в отношении офицера возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в значительном размере»). Следствие намерено ходатайствовать о ее аресте.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, речь идет о сумме в несколько десятков тысяч рублей — менее 200 тысяч.

Алфия Мокшина была назначена начальником управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Владимирской области в октябре 2016 года. Она была единственной женщиной, возглавившей территориальное управление Росгвардии.

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