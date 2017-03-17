Бывший замглавы внутренних войск МВД Варчук сознался в получении 10 миллионов

Бывший заместитель главкома Внутренних войск (ВВ) МВД (сейчас Росгвардия) Вячеслав Варчук признал вину в получении взятки в 10 миллионов рублей, передает РИА Новости.

Об этом стало известно из материалов дела, оглашенных судьей в пятницу, 17 марта, на заседании в Московском окружного военного суда.

«В ходе допроса Варчук признал вину, дал признательные показания», — сообщил судья.

По данным следствия, генерал, действуя в составе группы, получил взятку от некоего Гостева, проходящего по делу свидетелем. Сообщником Варчука следствие считает замначальника финансового управления ВВ МВД Александра Костина. Предполагаемые соучастники обещали добиться выделения 250 миллионов для финансирования управления связи ведомства.

В суде защита Варчука добивалась его освобождения под залог в 20 миллионов рублей.

«Предлагаем суду залог в 20 миллионов рублей. Данные средства находятся на счете самого Варчука, задекларированы и получены законным путем», — сказала адвокат генерала.

Сам обвиняемый просил суд перевести его под домашний арест.

10 марта стало известно, что генералу Варчуку было предъявлено обвинение в получении взятки. О его аресте сообщалось 6 марта.

Как сообщалось на официальном сайте Внутренних войск, генерал Варчук с 2002 года курировал в ведомстве финансово-экономическую работу и возглавлял профильное управление главкомата. Он получил звание генерал-лейтенанта в 2011 году, был награжден орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, имеет почетное звание «Заслуженный экономист России».