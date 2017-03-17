Генерал Варчук вернул предполагаемую взятку и решился на сделку со следствием

Бывший заместитель главнокомандующего Внутренними войсками МВД России (сейчас Национальная гвардия) генерал Вячеслав Варчук хотел заключить сделку со следствием, но получил отказ. Об этом заявил представитель Следственного комитета, выступая в пятницу, 17 марта, на заседании в Московском окружном военном суде (МОВС), передает РИА Новости.

По его словам, следствие «не усмотрело» оснований для сделки, кроме того, генерал пытался замести за собой следы и скрыть факт получения взятки.

Сам Варчук на заседании заявил, что «готов полностью содействовать следствию в объективном расследовании», а пока, по его мнению, «все идет необъективно».

Из материалов дела, оглашенных в суде, стало известно, что во время допроса обвиняемый признал вину в получении 10 миллионов рублей в качестве взятки. Однако, его адвокат на заседании в МОВС указала, что говорить о признании им вины еще рано, но 10 миллионов рублей в бюджет он уже вернул.

«Вопрос о признании или непризнании вины еще не решен, поэтому ссылка следствия на это необъективна», — заявила защитница.

Следователь же расценил поступок обвиняемого по возвращению денег в бюджет как попытку замести следы.

«В июне 2016 года, Варчук, используя должностное положение, склонил (своего заместителя) Костина к внесению от его имени в кассу 10 миллионов рублей, чтобы скрыть свою причастность к преступлению», — заявил он.

Ранее 17 марта защита генерала предложила внести 20 миллионов рублей залога за его освобождение. Сам обвиняемый просил суд перевести его под домашний арест.

10 марта стало известно, что генералу Варчуку было предъявлено обвинение в получении взятки. О его аресте сообщалось 6 марта.

Как сообщалось на официальном сайте Внутренних войск, генерал Варчук с 2002 года курировал в ведомстве финансово-экономическую работу и возглавлял профильное управление главкомата. Он получил звание генерал-лейтенанта в 2011 году, был награжден орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, имеет почетное звание «Заслуженный экономист России».